FCR Immobilien übernimmt drei Immobilien

FCR Immobilien meldet einen Zukauf: Das Unternehmen aus München übernimmt ein Portfolio bestehend aus drei Fachmärkten in Bayern mit einer vermietbaren Gesamtfläche von etwa 3.300 Quadratmetern. „Das Objekt in Cadolzburg ist an das Dänische Bettenlager, ein führendes Handelsunternehmen für Matratzen in Europa, vermietet. Die Objekte in Schwandorf und Strullendorf sind an den Sonderpreis Baumarkt vermietet, eine expandierende ...