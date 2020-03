Der Dax fiel am Montag zeitweise um mehr als acht Prozent auf ein 14-Monats-Tief von 10.558,17. Auch die New York Stock Exchange (NYSE) in New York öffnete mit einem Minus von knapp sieben Prozent. Der Handel wurde nach Beginn sogar für eine Viertelstunde ausgesetzt. In Italien, wo derzeit Millionen Menschen von Quarantänemaßnahmen betroffen sind, brach

Der Beitrag DAX: Es dürfte noch schlimmer werden erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.