Nach dem heftigen Kursstürzen an der Börse in den letzten Tagen macht es Sinn nach Papieren zu suchen, die aktuell starke charttechnische Unterstützungen testen - so wie die Aareal Bank Aktie. Zwar garantiert dies keine Trendwende in dem panikartigen Börsenumfeld, doch schon erste Zeichen einer Stabilisierung könnten nach den massiven Verlusten die Stimmung wieder ins positive kippen lassen.Für die Aareal Bank Aktie ging es ...