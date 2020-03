In einem überaus schwierigen Marktumfeld taumelt die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power ihrer zentralen Unterstützung entgegen. Kommt hier der Abverkauf zum Stehen oder schlägt die Korrektur ein neues Kapitel auf?

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 27.02. hieß es an dieser Stelle unter anderem „[…] Ein Tagesschluss oberhalb von 8,7 US-Dollar könnte in der aktuellen überaus prekären Lage wichtig sein. Damit wäre die Kuh zwar noch nicht vom Eis, aber zumindest würde sich die Lage nicht weiter verschärfen, denn die Zone um 8,7 US-Dollar dürfte von eminenter Bedeutung sein. Sollte es zum Bruch kommen, könnten rasch die 7,3 US-Dollar oder gar 6,0 US-Dollar auf die Agenda gesetzt werden. Die Aktie ist ob der jüngsten Kursverluste deutlich überverkauft. Gegenbewegungen (durchaus auch kräftigerer Natur) sollten insgesamt nicht überraschen, doch erst ein Comeback oberhalb von 10,0 US-Dollar würde die Lage ein wenig aufhellen…“

Damals konnte die Aktie noch einmal ihren „Kopf aus der Schlinge“ ziehen und einen signifikanten Rutsch unter die 8,7 US-Dollar vermeiden. Im Ergebnis weist die Aktie nun im Bereich von 8,7 bis 8,3 US-Dollar eine veritable Unterstützung auf. Unter Einbeziehung der psychologisch relevanten 8,0 US-Dollar kann man von einem Cluster sprechen. Dessen Tragfähigkeit steht nun allerdings unter dem Eindruck der Gesamtmarkttubulenzen auf dem Prüfstand.

Mit Blick auf die aktuelle Gemengelage und der starken Dynamik schwant einem für die nächsten Tage nichts Gutes, insofern bleiben die 7,3 US-Dollar aus unserer Sicht ein Thema. Auch eine Ausdehnung in Richtung 6,0 US-Dollar ist durchaus möglich. Weiterhin gilt: Ob der stark überverkauften Lage sind Erholung zwar möglich, doch erst eine Rückeroberung der 10,0 US-Dollar würde deren Relevanz erhöhen.