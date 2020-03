Den heutigen Tag dürften die Aktienmärkte nicht so schnell vergessen! Der Dax mit dem größten Verlust seit Platzen der Dotcom-Blase, die Wall Street mit dem größten Abverkauf seit der Finanzkrise (wobei der Handel zeitweise eingestellt war wegen limit down). Wann wird das Tief erreicht sein? Wohl erst dann, wenn „Mom and Dad“, die Aktien wie Apple gekauft hatten und meinten, sie hätten alles im Griff und seien verkannte Börsen-Genies, ihre Aktien aus dem Depot werden. Und wie es aussieht, ist der Zeitpunkt dafür noch nicht gekommen, denn bislang ist das gehandelte Volumen zwar hoch, aber nicht so hoch, dass da ein „wash out“ passiert sein dürfte! Donald Trump versucht das Geschehen durch angebliche „Fake News“ zu erklären – aber die Aktienmärkte sehen nun eine steigende Wahrscheinlichkeit, dass Trump die Wahl verliert..

