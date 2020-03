Saudi Aramco öffnet den Ölhahn

Das jüngste Opec-Treffen in Wien hat unter den Teilnehmern keine Einigung gebracht. Der Ölpreis ist in der Folge massiv abgerutscht. Saudi Aramco lässt sich offenbar auf einen Preiskampf ein, der saudischen Konzern will seine Ölförderung massiv ausweiten. Das dürfte die Gewinne von Saudi Aramco belasten.Die Analysten der UBS sprechen in diesem Umfeld das Rating „neutral“ für die Aktien von Saudi Aramco aus. Das Kursziel ...