Wir nehmen also nochmals ca. 36% Kursgewinn mit und haben uns mit den restlichen 25% unserer Position aus dem Markt befördert.

Auch Ethereum bleibt vom starken Abverkauf am Sonntag nicht verschont! Wie erwartet beenden die Bullen Welle b in Weiß und verkaufen impulsiv bis deutlich unter die $200 Marke ab.

Wird das 61.8% Retracement bei $181.77 unterschritten. Müssen wir von weiteren Abverkäufen bis in die $150 Region ausgehen. Außerdem erhöhen sich die Wahrscheinlichkeiten von neuen Tiefs. Dies sollten die Bullen also unbedingt vermeiden und den Kurs über der $181.77 halten. Der ordentliche Abverkauf zeigt abermals, warum wir uns mit Longeinstiegen vorerst zurückgehalten haben.

FAZIT

Um hier mit ganz klarer Sprache zu sprechen. Wir sind langfristig absolut bullisch auf BTC und ETH eingestellt! Der Markt muss sich aktuell jedoch erst einmal bereinigen und aus dem Sog des Crashs am Finanzmarkt, sowohl des nun massiv Ausbreitung findenden Corona Virus herauskommen.

Wir werden definitiv Zeitnah wieder einsteigen und sehen durch den starken Abverkauf massives Potentzial nach oben. Sobald unsere Indikatoren das "GO" geben verschicken wir eine Kurznachricht mit allen Daten zum Einstieg per Mail an unseren Verteiler!

Was ist jetzt zu tun? Abwarten und sich kostenlos anmelden in unserem Verteiler. Wenn Sie das tun, erhalten Sie zum richtigen Zeitpunkt, wenn unsere Indikatoren Anschlagen eine Kurznachricht per Mail zugeschickt, mit allen relevanten Daten zum Einstieg sodass Sie dies nur noch selbst umsetzen müssen. Wir begleiten Sie dann konstant beim weiteren Positionsmanagement und bei Nachkäufen sowie anschließend beim richtigen Zeitpunkt zum Verkauf. www.hkcmanagement.de