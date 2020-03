DAX – Crash für Ihr Vermögen nutzen!

Liebe Leser unseres Börsenbriefs – oder auch alle Externe, die gerne zu uns in den Börsenbrief kommen möchten Liebe Leser unseres Börsenbriefs – noch einmal ein paar Worte zum Markt. Wie schon im Video gesagt, auf n-tv.de werden heute Trader zitiert mit dem Kursziel 8.200, die im Januar noch Kursziel 16.700 raushingen und bei 13.500 so stramm long empfohlen, dass einem schwindlig wurde. Besonnenheit wäre da schön statt einfach eine Zahl rauszuhalten. Was bringt dies? Wir finden – wenig. Ein Blick auf den Fear and Greed Index hilft heute besonders. Wir haben einen Screenshot mit Stand bei 3, wir waren heute intraday aber kurzfristig schon bei 1. Von 97 auf 1 in 6 Wochen. Absolut unschlagbar.

Die Sub-Indikatoren helfen Euch aber auch weiter zu sehen, ob Aktien jetzt attraktiv sind oder nicht. Abstand zu gleitenden Durchschnitten, der VIX (heute 62, Lehman Level), die Anzahl der Aktien mit neuen 52-Wochen Tiefs.

Dazu Hinweis von Franz-Georg – noch 5 der 30 DAX-Aktien über 200Tage-Schnitt. Bei 100% der DAX-Aktien drehte der Markt immer seit dem Jahr 2000. Das ist doch eine schöne Zahlenbasis und die letzten 5 könnten in den nächsten Tagen diese Woche folgen.

Dann – es gibt auch positive News. Die Neuerkrankungen zu Corona sinken in China und Südkorea. Redet bloss niemand drüber.

Absurd – derjenige, der im aktuellen Umfeld am wenigsten Panik verbreitet ist Trump. Er verweist auf bis zu 70.000 Grippetote in den USA in letzten Jahren im Schnitt und mahnt zu Besonnenheit. Dass man Trump und Besonnenheit schon in Kombi erwähnen muss.

Dazu Info aus dem Markt – noch immer Käuferstreik bei Institutionellen. Ihr könnt Euch vorstellen was in nächsten Monaten passiert, wenn die alle in den Markt zurück wollen und müssen. Denn die Alternativen sind begrenzt.

Übrigens der schlimmste Markt – FTSE MIB. Wir sahen jüngst – vor 4 Wochen – noch in einer großen Zeitung eine Kaufempfehlung, da der FTSE MIB über seinen langjährigen Widerstand sei. Ebenso wie beim DAX klarer Fehlausbruch. Von 25.500 auf 18.800 in 3 Wochen. Irre.

Wichtig – schaut bitte auch auf den DAX Kursindex. Das Tief heute war 4.700 – in etwa beim 2016er Tief. Langfristiger Aufwärtstrend in etwa bei 4.300.

Dann ein Hinweis auf die Airlines. Heute natürlich etwas weniger schlecht als gedacht – dank Öl. Angesichts der Termingeschäfte werden die Preise bei Brent aber erst 2021 bei LH voll reinhauen. Was wiederum gut ist, denn 2020 fliegt ohnehin erstmal nicht so wirklich viel.

Dazu die Frage – was kauft Ihr denn an Einzelaktien zu und wo könnte man zulangen mit weiteren Teilkäufen – und Rückbehalt von Cash falls es merklich tiefer noch gehen sollte.

Nun – Alibaba, Baidu, Uber, BP, Total, ENI, Siemens , Jungheinrich, Lufthansa, Nel, Paypal, SAP, Sixt, United Internet, Varta, Nordex oder auch Wirecard sind in Schwäche Titel, die wir durchaus aufbauen würden. Dazu die angesprochenen ETFs aus den Bereichen Robotics, ESG, den FAZ-Index, Food & Beverage sowie als Indizes auch der FTSE oder der Nikkei.

Wir haben heute im Tagesverlauf Fragen über Fragen von Euch bekommen – die meisten hoffentlich beantwortet.

