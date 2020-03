DAX – Crash! 10.000 wackelt

Liebe Leser, dieser Montag war ein schwarzer. Was am Ölmarkt los war, braucht man in einem völlig überhypten Corona-Markt als aller letztes. Im n-tv-Video gibt es eine aktuelle Analyse zum Markt. Es ist der perfekte Sturm und er kam zunächst völlig aus dem Nichts. Nun haben Trumps Freunde aus Saudi-Arabien das Ganze verstärkt, gemeinsam mit Russland, das in Teilen verständlich Marktanteile im Ölmarkt sucht. Der Crash ist also da. Allerdings – wir alle gemeinsam haben einen Vorteil, auch wenn er gerade nicht als solcher erscheinen mag: Wir sind als Team Feingold Research rund um die Uhr für Euch da und – jetzt kann man sein Depot strukturieren. Auf Jahre. Genau das werden wir in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten in unserem Börsenbrief tun.

Robotics, ESG, EinzelTitel, Derivate, Branchen und Themen – die Korrektur, die bei 13.800 keiner wahrhaben wollte, hat sich zu einem Crash ausgewachsen. Doch danach gewinnen die, die jetzt die Nerven behalten. Und sich in den nächsten Wochen gut aufstellen. Nicht die, die bei 13.800 investiert waren bis Oberkante und jetzt alles wegwerfen. Die nächsten Gewinne werden das berühmte Schmerzensgeld – erst die Schmerzen, dann das Geld. Da müssen wir alle durch, aber wir betreuen Euch dabei, erklären, liefern Handlungshinweise, Tradingspannen, konkrete Produktideen. Im Börsenbrief. Täglich. Mehrmals. Auf eine Woche, durch die wir alle weiter durch müssen. Hilft ja nix. Wichtig – jetzt muss das Handwerkszeug sitzen. Die richtigen Ideen für das Jahr 2020 und die Jahre danach. Das richtige Trading innerhalb der Tage mit den richtigen Instrumenten. Das Verständnis von Volatilität ist essentiell.

Samstag im Trainingstag - unter info@feingold-research.com alle Infos für den April-Termin – haben wir vorgerechnet, warum sich in den letzten 10 Tagen beispielsweise ein DAX-Call Basis 16.000 Laufzeit Dezember 2020 verdreifacht hat. Ja – richtig gelesen – ein DAX-CALL hat sich verdreifacht. Dieses Profi-Trading geben wir allen Teilnehmern an unseren Trainingstagen mit, um mal ein Beispiel zu geben. Ein Feedback eines Teilnehmers finden Sie hier einmal. Damit Sie ein Bild haben, was wir so liefern. In diesem Sinne – wir schaffen die nächsten Wochen und Monate gemeinsam. Mit Wissen, Verstand, Geduld, Nerven, Nerven und nochmals Nerven. Die nächsten Jahre werden prima für alle Börsianer, wenn man jetzt klug agiert.