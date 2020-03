In den letzten Monaten steckte das Währungspaar EUR/NOK in einer groben Seitwärtsphase zwischen 9,8157 und 10,3134 NOK fest. Dabei hat sich jedoch bereits in einem vergleichsweise frühen Stadium eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung angedeutet. In der letzten technischen Besprechung vom 26. Februar 2020: „EUR/NOK: Wird das ein Fortsetzungsmuster?“ wurde eindringlich darauf hingewiesen, nur wenig später kam es tatsächlich zum gewünschten Resultat und einer anschließenden Rallye. Das rechnerisch ermittelte Kursziel von 10,80 NOK wurde dabei noch übertroffen, das Paar beendete seine Aufwärtsbewegung erst bei 11,00 NOK. Da die wichtigsten Aktien-Indizes rund um den Erdball allerdings schon sehr bald auf mittelfristige Unterstützungsniveaus treffen werden, liegt die Annahme einer Umschichtung in den Depots nahe. Das könnte den Euro wieder unter Druck bringen und beim Währungspaar EUR/NOKzur Gewinnmitnahmen führen. Diese sollten ohnehin realisiert werden, allerdings bietet die aktuelle Konstellation auch Raum für ein entgegengesetztes Engagement bei diesem Paar.

Gewinne sichern

Zwar liegt noch keine eindeutige Top-Bildung bei EUR/NOK vor, allerdings dürfte der Appetit der Investoren bei derart günstigen Kursen schon wieder merklich zunehmen. Der Euro als sicherer Hafen gerät dadurch in Vergessenheit, ein Short-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VE8RSE auf einem vergleichbaren hohen Niveau könnte sich durchaus anbieten. Ziele ließen sich an der oberen Ebene der zuletzt gerissenen Kurslücke um 10,6317 NOK ableiten, darunter bei 10,50 NOK. Eine engmaschige Beobachtung des Marktes bleibt vor einem entsprechenden Positionsaufbau allerdings unerlässlich. Für den Fall einer weiteren Aufwertung des Euros könnte oberhalb von 11,00NOK das nächstgrößere Zielniveau um 11,2250 NOK in Angriff genommen werden. Nach der Rallye der letzten Tage erscheint dieses Szenario jedoch wenig wahrscheinlich.