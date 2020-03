Insgesamt verlor die Lufthansa-Aktie seit ihren Verlaufshochs aus Ende 2017 bei 31,26 Euro über 66 Prozent an Wert und fiel dabei knapp in den runden Bereich von 10,00 Euro zurück. Zuletzt verstärkte sich der Ausverkauf noch einmal, allerdings sollte sich der Blick auf den langfristigen Kursverlauf seit mindestens 2001 richten. Seitdem lässt sich nämlich eine grobe Seitwärtsphase zwischen den Kursmarken von 8,00 und 20,50 Euro auf der Oberseite mit einem Ausreißer in 2017 feststellen. Aktuell steuert das Wertpapier den unteren Bereich der langfristigen Handelsspanne an und dürfte dort vorläufig Halt finden. Hieraus könnte sogar nach einer erfolgreichen Stabilisierungsphase ein Trendwechsel hervorgehen und den arg gebeutelten Investoren etwas Luft zum Aufatmen verschaffen.