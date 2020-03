Für die Aktiennmärkte dürfte es heute – nach dem gestrigen historischen Tiefschlag – wieder nach oben gehen! Und dafür gib es im Wesentlichen drei Gründe: erstens versucht die Trump-Administration die Aktienmärkte dadurch zu stützen, indem man Stimulusmaßnahmen in Aussicht stellt. Zweitens gibt es in China, vor allem aber in Südkorea einen deutlichen Rückgang der Neuinfizierungen mit dem Coronavirus – allerdings sieht Italien immer noch dramatisch aus. Und drittens: das Gesetz der Serie! Wenn es an einem Montag an er Wall Street einen Abverkauf von mindestens -5% gegeben hat, dann stiegen am Folgetag die Aktienmärkte um durchschnittlich +4,2%. Dieses Muster könnten die Aktienmärkte heute wiederholen, zumal die Indizes derzeit stark überverkauft sind..

Das Video "Warum es heute nach oben geht!" sehen Sie hier..