Wir haben schon seit einiger Zeit gesagt, dass die Märkte insbesondere die USA teurer geworden sind und dass wir vorsichtiger werden. Teilweise haben wir über 20 Prozent des Fondsvolumens in Liquidität und Anleihen gehalten.



Der Corona-Virus war jetzt ein Auslöser für die aktuelle Normalisierung an den Märkten. Die Liquidität dämpft unser Portfolio und gibt uns die Chance, günstige Aktien von guten Unternehmen zu kaufen.



Darüber hinaus minimieren wir das Risiko von weiteren Panikattacken mit einem guten Anteil an Goldminen und Handelsunternehmen von ETFs. Über 5 Prozent Goldminen und ETF-Handelsunternehmen runden unser Portfolio ab. Wir haben das Verhalten von Gold in den letzten fünf großen Krisen studiert. Gold korreliert nicht oder sogar leicht negativ mit den großen Indizes. Dieses Ergebnis zeigt, dass Gold in diesem Zeitraum als Krisenschutz diente, ein sicherer Hafen war und auch jetzt ein guter Hedge sein könnte.