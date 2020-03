Nach einem Verlaufshoch bei 232,60 Euro Mitte Februar kamen die Märkte sichtlich ins Rutschen, die Allianz-Aktie fiel in einem ersten Schritt auf den EMA 200 (rote Linie) zurück. Dieses Niveau konnte aber nur über einen Tag halten, anschließend setzte sich der Sell-Off bis auf die mittelfristig entscheidende Unterstützung um 170,00 Euro fort. Die positiven Stabilisierungstendenzen in Asien am Dienstag könnten den heimischen Märkten aber wieder deutlichen Auftrieb verleihen und für eine merkliche Gegenbewegung sorgen. Gerade in einem volatilen Marktumfeld könnte es ratsam sein an einer Gegenbewegung mit einem konstanten Hebel zu partizipieren. Denn nicht nur im abgelaufenen Jahr hat sich die Versicherungsbranche als robust erwiesen, dieser Trend hält schon etliche Jahre an.