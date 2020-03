Paris (www.aktiencheck.de) - Die letzten Tage waren hart und gestern war eine der schwärzesten Tage in der Geschichte des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Das DAX Ziel 1 bei 10.280 sei heute Nacht erreicht worden. Es sei ein typischer "FULL CRASH RESET" an das markante Vorgängertief, an den Ausgangspunkt des Anstiegs von Dezember 2018 gewesen. [ mehr