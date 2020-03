Im Gegenzug ist es nicht wahrscheinlich, dass die Apple-Aktie in diesem Umfeld sofort durchstartet oder sogar das bisherige Rekordhoch von 327,85 US-Dollar ansteuert, denn dafür dürfte der Druck auf Umsatz und Gewinn zu groß, dessen Dauer zu ungewiss sein. Aber wenn das Abwärtspotenzial einigermaßen begrenzt ist, das Aufwärtspotenzial auch, ist das zwar keine ideale Basis für unmittelbare Long- oder Short-Trades, aber es bietet eine günstige Situation für einen Inline-Optionsschein.

Apple hatte bereits Mitte Februar als eines der ersten großen Technologieunternehmen gemeldet, dass die Virus-Epidemie dazu führen werde, dass die eigenen, für das erste Kalenderquartal 2020 gesteckten Ziele nicht erreicht werden dürften. Jetzt ist die Aktie zusätzlich durch den massiv nachgebenden Gesamtmarkt unter Druck geraten. Das indes offeriert die Chance, dass so viele negative Aspekte bereits im Kurs eingepreist sind, dass ein guter Teil der Abwärtsbewegung bereits absolviert ist.

Eine gute Ausgangslage für einen Inline-Optionsschein

Wir sehen im Chart, dass Apple zu den wenigen Blue Chips gehört, die noch oberhalb der wichtigen Unterstützung in Form ihrer 200-Tage-Linie notieren, die derzeit bei 244,94 US-Dollar verläuft. Auch das Intraday-Tief vom 28. Februar bei 256,29 US-Dollar hält derzeit noch stand. Auf der Oberseite stellen das Anfang Februar bei 302,22 US-Dollar markierte Tief und die obere Begrenzung des am 24. Februar entstandenen Gap (Kurslücke) bei 310,50 US-Dollar zwei markante Hürden dar. Die Chance, dass sich die Apple-Aktie in nächster Zeit innerhalb dieser Spanne zwischen 244,50 und 310,50 US-Dollar bewegt, ist momentan recht gut. Und mit einem Inline-Optionsschein ließe sich genau davon profitieren.

Ein Inline-Optionsschein erzielt dann seinen Gewinn, wenn der Basiswert, in diesem Fall also die Apple-Aktie, bis zum Ende der Optionsschein-Laufzeit innerhalb der Zone zwischen dem unteren und dem oberen KO-Level des Scheins verbleibt. Wichtig ist daher, einen Inline-Optionsschein zu wählen, dessen KO-Schwellen außerhalb der wahrscheinlichen Handelsspanne liegen. In unserem Fall stellen wir Ihnen einen Inline-Optionsschein vor, dessen untere KO-Schwelle bei 210, die obere bei 320 US-Dollar liegt: