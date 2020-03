Invesco-Chefökonom: Corona-Krise erfordert entschlossene Zentralbank-Interventionen

Dass die Märkte so heftig auf diese Epidemie reagieren, führt Greenwood auf die immer noch vielen Unbekannten im Zusammenhang mit diesem Virus zurück. Wie schwer und ausgedehnt der Ausbruch letztlich sein wird und welche Länder in welcher Weise betroffen sein werden, lässt sich aktuell noch nicht abschätzen. Das verunsichert die Märkte und schlägt sich kurzfristig unter anderem in einem massiven Rückgang des Tourismus und der Geschäftsreisen nieder.

Das aus Sicht des Invesco-Ökonomen größte Problem sind jedoch die internationalen Lieferkettenstörungen, vor allem in Asien. Hier werden viele wichtige Komponenten für Hersteller in allen Teilen der Welt gefertigt. Finanziert werden diese Aktivitäten größtenteils in US-Dollar, von lokalen Banken, deren Zugang zu Dollar-Finanzierungen trotz der Devisenreserven ihrer jeweiligen Zentralbanken begrenzt ist. Anzeichen von Stress würden sich als erstes in diesen Peripheriemärkten zeigen und dann über die Verkettung der Zahlungsströme auch US-Banken als Bereitsteller von Dollar-Finanzierungen in Mitleidenschaft ziehen und letztlich die US-amerikanische Notenbank (Fed) als Dollar-Kreditgeber letzter Instanz.

Greenwood zufolge spiegelt sich diese Problematik schon jetzt ansatzweise am US-Geldmarkt wider. So signalisiere die deutliche Überzeichnung der jüngsten befristeten Repo-Geschäfte der New York Fed, dass sich die Händler auf einen erhöhten Liquiditätsbedarf in den nächsten beiden Wochen einstellen – entweder, um den Liquiditätsbedarf ihrer asiatischen Niederlassungen zu decken oder um sicherzustellen, dass sie bei den bevorstehenden US-Staatsanleiheauktionen mitbieten können.