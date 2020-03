Kurz vor dem heutigen XETRA-Start noch ein kurzer 4investors-Chartcheck zur Mutares Aktie. Die ging gestern zwar mit der gesamten Börse in die Knie und fiel im Tagesverlauf auf 9,69 Euro. Doch damit fiel das Papier im Gegensatz zu DAX & Co. nicht auf ein neues Tief im Zuge der „Pandemie-Panik” - das liegt weiter bei 9,40 Euro, erreicht am 28. Februar, dem ersten „Selloff-Tag”. Möglich also, dass sich hier eine relative ...