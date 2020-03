Hannover (www.aktiencheck.de) - "Schwarzer Montag" an den Börsen, so die Analysten der Nord LB.Der dt. Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -7,94%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -6,70%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -6,66%), der schon in den letzten Tagen ordentlich Federn habe lassen müssen, sei zu Wochenbeginn so richtig gerupft worden und habe den höchsten Tagesverlust seit den Terroranschlägen 2001 erlitten. [ mehr