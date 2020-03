Bis Ende 2009 lief es für den US-Bankensektor noch vergleichsweise gut, das Barometer versuchte sich gerade über seine Jahreshochs aus 2018 von 517,84 Punkten hinwegzusetzen. Zeitweise gelang dies auch, allerdings machte die Corona-Panik an den Finanzmärkten einen dicken Strich durch die Rechnung und schicke das Barometer sogar aus einer mehrjährigen Handelsspanne auf rund 330 Punkte abwärts. Damit ist der Index direkt in den ersten Unterstützungsbereich aus 2016 zurückgefallen. Nur dieser könnte jetzt noch für eine Rückkehr zurück in die vorherige Handelsspanne sorgen, sofern dies noch in dieser Woche geschieht. Anderenfalls müssten sich Investoren auf weitere Kursabschläge einstellen.

Gradwanderung

Zu Beginn dieser Handelswoche sah es an den Börsen noch düster aus, am Dienstag versuchen die Finanzmärkte jedoch eine klare Trendwende zu vollziehen. Für den US-Bankensektor bedeutet dies zunächst einen potenziellen Aufschwung, aber erst oberhalb von 360 Punkten dürfte die Panik weiter abnehmen und Kursgewinne zurück an 385,67 Punkte erlauben zu vollziehen. Spätestens an dem Zweifachwiderstand von grob 406,45 Punkten muss jedoch wieder mit merklichen Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Für eine nachhaltige Entspannung müsste hingegen das Niveau von mindestens 470 Punkten zurückerobert werden. Verbleibt der US-Bankenindex hingegen auf Wochenschlusskursbasis unter 360 Punkte, müssen weitere Abschläge in Richtung 300 Punkte und somit das mittlere Kursniveau aus 2016 einkalkuliert werden. Darunter dürften nur noch die Verlaufstiefs aus dem gleichen Jahr um 252,44 Punkten für Abhilfe sorgen.