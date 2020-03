Saudi-Arabien verschärft Preiskrieg mit enormem Anstieg der Ölproduktion

RIAD (dpa-AFX) - Saudi-Arabien hat seinen Ölpreiskrieg mit Russland am Dienstag verschärft. Die staatlich kontrollierte Ölfördergesellschaft Saudi Aramco will ihre Fördermenge deutlich anheben. Die Fördermenge solle im April um mehr als ein Viertel auf 12,3 Millionen Barrel je Tag steigen, teilte Saudi Aramco am Dienstag mit. Im Februar hatte Saudi-Arabien etwa 9,7 Millionen Barrel je Tag gefördert.

Russland und Saudi-Arabien hatten sich am Freitag innerhalb der Opec+ nicht auf eine Verlängerung von Förderbeschränkungen geeinigt. Dies hatte am Montag zu einem Einbruch der Ölpreise um über 20 Prozent geführt und für Turbulenzen an den Finanzmärkten gesorgt. Am Dienstag erholten sich die Preise etwas. In der Opec+ sind die Länder des Ölkartells Opec und verbündete Länder wie Russland zusammengeschlossen.

Der russische Rohölminister Alexander Nowak reagierte umgehend. Russland könne seine Förderung um 500 000 Barrel pro Tag anheben. Damit würde die russische Förderung auf einen Rekordstand von 11,8 Millionen Barrel pro Tag steigen.

Die Ölpreise verteidigten am Dienstag trotz der Ankündigungen ihre Gewinne. So legten die Preise sowohl für Rohöl der Nordseesorte Brent als auch der US-Sorte WTI um rund drei US-Dollar zu. Allerdings liegen die Ölpreise immer noch rund zehn Dollar niedriger als am Freitag./jsl/bgf/stw