Der Philadelphia Gold/Silver Index konnte sich den gestrigen Marktunbilden nicht entziehen und sah sich ebenfalls einem Ausverkaufsszenario ausgesetzt. Am Ende stand ein sattes Tagesminus von über 8 Prozent und eine Rückkehr des Index auf seine wichtige Unterstützung von 94 Punkten.

Seit Ende Februar versucht sich der Index an einer Wiederbelebung seiner Aufwärtsbewegung. Der Vorstoß in Richtung 114 Punkten mündete in einer ersten knackigen Korrekturbewegung, in deren Verlauf noch einmal die wichtige Zone um 90 Punkte getestet wurde. Ein erneuter Vorstoß auf der Oberseite wurde im Bereich von 105 Punkten beendet. Einsetzende Gewinnmitnahmen (und eine Portion Panik) ließen den Index zu Wochenbeginn auf die zuvor thematisierte Unterstützung bei 94 Punkten zurückkommen.

Grundsätzlich bleiben wir bei unserer übergeordnet bullischen Einschätzung in Bezug auf Gold- und Silberaktien. Kurzfristig ist jedoch von der Fortsetzung des volatilen Handels auszugehen, was sicherlich noch die eine oder andere Herausforderung mit sich bringen dürfte.

Aufgrund der Kursentwicklung in den letzten Wochen und Monaten verfügt der Index über eine Reihe relevanter Unterstützungen. Vor allem die Bereiche um 90 Punkte und 86 Punkte gilt es in der aktuellen Konstellation herauszuheben. Solange der Index oberhalb von 86 Punkten notiert, ist das bullische Szenario unserer Meinung nach intakt. Sollte es hingegen darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Die kurzfristigen Ziele liegen auf der Oberseite nun bei 100 Punkten und 105 Punkten.

Die aktuelle Lage ist durchaus prekär. Die jüngste Kursentwicklung offeriert aber zugleich die Möglichkeit, dass sich der Index bereinigt hat. Um dieses Szenario voranzubringen, muss nun eine Erholung folgen, die den Index idealerweise über die 105 Punkte führt.