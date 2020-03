Columbia Threadneedle verstärkt Aktienresearch-Team

In ihrer neuen Position wird Anne Marie Fleurbaaij für das Research zu britischen und europäischen Konsumtiteln verantwortlich sein. Den Schwerpunkt Konsumaktien hatte sie bereits bei GIC (London) Private Limited, wo sie vor ihrem Wechsel zu Columbia Threadneedle zwölf Jahre lang tätig war. Davor war sie sieben Jahre lang bei Morgan Stanley tätig, auch hier mit dem Fokus europäische Konsumunternehmen. Anne Marie Fleurbaaij gehört außerdem dem Verwaltungsrat des Investor Forum an.

Das von Columbia Threadneedle im Zuge der Globalisierung seiner zentralen Aktienresearch- Plattform und des verringerten Zugriffs auf externe Researchdienstleister unter MiFID II eingerichtete Central Equity Research Team für die Region EMEA ergänzt die Expertise der bestehenden Analysten in den Investmentteams des Unternehmens. Columbia Threadneedle hat in den letzten zwölf Monaten vier Analysten für dieses Team eingestellt, darunter Roger Wilkinson, der vor Kurzem zum Head of EMEA Equity Research ernannt wurde.