M&G-Fondsmanager Bauer: Erwartet uns nun ein "Whatever it takes 2.0"?

„Meiner Ansicht nach stehen der EZB in dieser Woche im Wesentlichen drei Optionen zur Verfügung:

Wirkungsvoll, aber riskant: Die „Big Bazooka“

Es wäre der Versuch, den Effekt von Mario Draghis legendärer Aussage „Whatever it takes“ zu wiederholen und eine sofortige Beruhigung der Märkte zu erreichen. In diesem Szenario handelt die EZB mutig: Die Zinssätze werden um mindestens 25 Basispunkte gesenkt, was den Einlagenzins auf -0,75% und damit auf den Leitzins der Schweizer Nationalbank bringen würde. Das Ankaufvolumen wird auf mehr als 80 Milliarden Euro monatlich erhöht, vielleicht auf 100 Milliarden Euro. Und um den Investoren zu signalisieren, dass die EZB über noch mehr Feuerkraft verfügt, werden darüber hinaus die Regeln des Ankaufprogramms geändert. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass die EZB ihren Fokus stärker auf italienische Staatsanleihen richtet – ein politisch sicher höchst umstrittener Schritt, aber möglicherweise gerechtfertigt, da Italien derzeit am stärksten vom Ausbruch des Coronavirus betroffen ist. Darüber hinaus könnte sich die EZB entscheiden, auch Bankanleihen in das Kaufprogramm aufzunehmen, die zwar gut ein Drittel der europäischen Unternehmensanleihemarktes ausmachen, aber bisher von den Notenbankmaßnahmen ausgeschlossen sind. Für die Banken, die unter noch niedrigeren Zinsen besonders leiden, wäre dies eine willkommene Unterstützung.