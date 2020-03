Lipper Fund Awards Österreich: Janus Henderson in gleich zehn Kategorien ausgezeichnet

• Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund (LU0451950314)In der Kategorie „Bond EUR Corporates“ über 10 Jahre• Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund (LU0828815570)In der Kategorie „Bond EUR High Yield“ über 3 Jahre• Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund (LU0978624194)In der Kategorie „Bond Global High Yield USD“ über 3 und 5 Jahre• Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund (LU0264738294)In der Kategorie Equity Real Estate Global über 3, 5 und 10 Jahre• Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund (LU0088927925) In der Kategorie „Equity Sector Real Estate Europe“ über 3, 5 und 10 Jahre

Fünf Fonds der weltweit tätigen Vermögensverwaltung Janus Henderson Investors wurden bei den diesjährigen Refinitiv Lipper Fund Awards in Österreich in mehreren Kategorien ausgezeichnet. Die siegreichen Fonds sind:

Daniela Brogt, Head of Germany and Austria von Janus Henderson Investors, sagte anlässlich der Auszeichnung: „Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung mit diesem renommierten Preis. Besonders freut mich dabei, dass es sich bei diesen Fonds um Produkte handelt, die bei unseren österreichischen Kunden ausgesprochen beliebt und nachgefragt sind. Die hiesigen Anleger sind traditionell sehr anleihen- und immobilienorientiert. Das Lob gebührt unseren Investmentexperten, denen es gelingt, im derzeit nicht einfachen Marktumfeld die besten Chancen zu entdecken und zu nutzen. Gerade die mehrfache Prämierung in der 10 Jahres-Kategorie zeigt, dass sich aktiv gemanagte Fonds für langfristig orientierte Anleger auszahlen.“