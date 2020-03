DWS CIO Flash: Zur Coronakrise gesellt sich der Ölpreissturz

Die Finanzmärkte sind am Montag auf breiter Front eingebrochen. Auslöser war in erster Linie der Kollaps des Ölpreises um rund 30 Prozent, nachdem Russland und Saudi Arabien in einen offenen Preiskampf eingestiegen sind, der kurzfristig jedoch vor allem den US-Schieferölproduzenten zusetzen dürfte. Zwar spitzte sich auch die Lage rund um das Coronavirus am Wochenende in Europa weiter zu, wo sich Quarantänemaßnahmen und Veranstaltungsabsagen häuften, doch dürfte dies nicht der Hauptgrund für den neuerlichen Markteinbruch gewesen sein. Nicht zuletzt, da die Neuansteckungszahlen in China und vor allem Südkorea – isoliert betrachtet – Anlass zur Hoffnung über das weitere Verbreitungsmuster des Virus auch außerhalb Asiens geben.

Der Ölpreisschock wirkt jedoch über mehrere Kanäle auf die Finanzmärkte. Zum einen führt er unmittelbar zu einem drastischen Rückgang der Inflation und der Inflationserwartungen, was sich wiederum ebenso unmittelbar in den Staatsanleiherenditen widerspiegelt: die 10-jährige US Treasury-Rendite fiel zeitweise auf knapp über 0,3 Prozent, Bundesanleihen notieren bei -0,85 Prozent. Allerdings kollabierte die reale Komponente der Rendite ebenso, was man als gestiegene Wachstumsskepsis der Anleger deuten kann. Die Aussagekraft der Renditen dürften aber angesichts der großen Portfolioverschiebungen Richtung vermeintlich sicherer Häfen etwas geschmälert sein. Die kurzfristig größte Belastung löst der Ölpreis auf den Anleihemärkten aus. Das Hochzinssegment in den USA enthält je nach Abgrenzung 10-15 Prozent Firmen aus dem Energiebereich. Die Schieferölproduzenten brauchen im Schnitt einen Preis von 40-50 Dollar je Fass, um profitabel zu arbeiten. Entsprechend groß ist die Sorge um Insolvenzen in diesem Sektor, auch wenn sich viele Produzenten für die kommenden drei bis sechs Monate an den Terminmärkten abgesichert haben dürften. Die Renditen im US-Energiesektor sind bereits beträchtlich gestiegen. Betrug zum Jahresanfang die Risikoprämie gegenüber US-Staatsanleihen des Bloomberg Barclays High Yield Energy USD noch 700 Basispunkte, so waren es am Montag schon 1143 Punkte. In der Ölkrise Anfang 2016 waren es rund 1600 Basispunkte.

Unserer Meinung nach, kann sich die Situation am Ölmarkt noch zuspitzen, bevor sie sich entspannt. Russland und Saudi Arabien sind unseres Erachtens an einer Deeskalation vorerst nicht interessiert und dürften alles versuchen, ihre Produktion und ihren Absatz kurzfristig in die Höhe zu treiben, bevor sie einen weiteren Versuch zu einem abgestimmten Marktverhalten unternehmen. Wir rechnen daher damit, dass Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) auf Preise unterhalb von 30 Dollar je Fass fallen könnte, ähnlich wie 2016.