Discount-Zertifikate und Aktienanleihen sprechen risikobewusste kurz- bis mittelfristig orientierte Anleger an, die davon ausgehen, dass die Deutsche-Börse-Aktie das Schlimmste hinter sich hat und mit Sicherheitspuffer von einer Seitwärtsbewegung profitieren möchten.

Des einen Leid, des anderen Freud: Ob die Märkte nach oben oder nach unten streben, ist den Börsenbetreibern herzlich gleichgültig – sie verdienen an der Anzahl der Transaktionen. Und auch, wenn die großen Marktteilnehmer diese aus Kostengründen immer mehr auf alternative Handelsplätze verlagern, so landen doch gerade die Orders in Optionen und Futures auf den großen börslichen Plattformen wie etwa der Eurex – davon kann die Deutsche Börse (DE0005810055) profitieren.

Laufzeit Juni 2020 mit 10 Prozent Puffer