NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den starken Kursgewinnen am Vortag haben die Kurse von US-Staatsanleihen am Dienstag zu Handelsbeginn nachgegeben. In allen Laufzeitbereichen stiegen die Renditen.

Die Erholung an den Aktienmärkten weltweit sorgt für Zuversicht und belastet die als sicher geltenden US-Staatsanleihen. Auch in den USA wird eine freundliche Eröffnung am Aktienmarkt erwartet. Am Montag hatte der Einbruch der Ölpreise und die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die Anleger in Scharen in die US-Anleihen getrieben.