Gegenwärtig ist kein anderes europäisches Land derart stark von der Corona-Krise betroffen wie Italien. Das öffentliche Leben ist stark eingeschränkt. Die Folgen für die Wirtschaft des Landes noch nicht einmal in Ansätzen abzusehen.

Die jüngste Entwicklung hinterließ natürlich auch im italienischen Leitindex FTSE-MIB Spuren. Die bislang durch die italienische Regierung beschlossenen Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft wirken eher wie der berühmt-berüchtigte Tropfen auf dem heißen Stein. Man darf bezweifeln, dass das kürzlich angekündigte Paket mit einem Umfang von 7,5 Mrd. Euro den gewünschten Erfolg bringen wird.

Der MIB-Index musste in den letzten Handelstagen einen massiven Abverkauf über sich ergehen lassen. Markierte der Index noch Mitte Februar mit knapp 25.500 Punkten ein imposantes Hoch, so fand sich der Index gestern im Bereich von 18.000 Punkten wieder. Hier endete die Talfahrt; zumindest vorerst, denn ob der aktuell zu beobachtende Gegenstoß am Ende Nachhaltigkeit entwickeln wird, ist noch offen.

Die 18.000 Punkte haben sich bereits in der Vergangenheit als veritable Unterstützung erwiesen. Umso wichtiger war es, dass der Abverkauf hier zunächst zum Stehen kam. Anderenfalls hätte der Durchmarsch in Richtung 16.000er Marke gedroht. Die aktuelle Erholung ist bis auf weiteres als Reaktion auf die heftigen Kursverluste einzustufen. Erst, wenn es dem Index gelingen sollte, die Zone 19.800 / 20.000 Punkte zu überwinden, könnte mehr daraus werden. Bis dahin ist das Ganze mit Vorsicht zu genießen.