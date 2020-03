Das Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 findet aufgrund Corona ohne Zuschauer statt. Das hat die Stadt Dortmund entschieden. Die Stadt folgt damit der Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums.Der Kartenpreis wird den verhinderten Zuschauern in allen Fällen zurückerstattet.Schon am Mittwoch muss der BVB sein Spiel in der Champions League bei Paris Saint Germain ohne Zuschauer austragen.Gestern teilten die ...