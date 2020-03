US-Regulierungsbehörde genehmigt Cypress-Übernahme durch Infineon - Deutsche Post zeigt sich verhalten optimistisch

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den Gewinnen in Asien versuchen sich die europäischen Märkte von den gestrigen Rückgängen zu erholen, so die Experten von XTB.Dank der Erholung der Preise für Rohöl, Erdgas und Industriemetalle würden Bergbauunternehmen und Raffinerien die Gewinne in Europa anführen. [ mehr