Vor nächster EZB-Sitzung | AllianzGI-Experte: "Noch stärkerer Negativ-Zinssatz erscheint wenig dringlich"

"Die US-Notenbank hat am 3. März einen Absicherungs-Zinssenkungsschritt um 50 Basispunkte vorgenommen. Die Notwendigkeit und Dringlichkeit des Handelns kann durchaus in Zweifel gezogen werden – der „Fed Put“ mit dem Ziel, die Märkte zu unterstützen, blieb ohne Erfolg. Gleichwohl sind wir sicher, dass auch die Europäische Zentralbank (EZB) Maßnahmen ergreifen wird. In einem äußerst unsicheren Umfeld hinsichtlich des Ausmaßes der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie muss sie quasi handeln. Präsidentin Christine Lagarde hat Anfang der vergangenen Woche ausdrücklich bestätigt, dass die Notenbank die ökonomischen Risiken, die das Coronavirus mit sich bringt, berücksichtigen wird. Auch der starke Rückgang der Inflationserwartungen (5-jährige Inflationsswaps auf Sicht von fünf Jahren lagen am 9. März bei 0,95 Prozent) und die jüngste Korrektur des US-Dollars unterstützen eine geldpolitische Maßnahme.

Auf einen exogenen Angebotsschock, der zunehmend auf die Nachfrageseite ausstrahlt, reagieren zu müssen, ist für eine Zentralbank immer eine unangenehme Situation. Für die EZB gilt dies umso mehr, da sie bereits seit Jahren eine Krisen-Geldpolitik betreibt, in der sie die ihr zur Verfügung stehenden Instrumente ausgiebig genutzt hat. Zu nennen sind ein negativer Einlagenzinssatz, Wertpapierkäufe (Quantitative Easing, QE) sowie gezielte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte (Targeted Longer-Term Refinancing Operations, TLTROs).

Verschiedene Maßnahmen seitens der EZB sind denkbar: