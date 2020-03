Risikobewusste Anleger können mit Zertifikaten den defensiven Einstieg in die TeamViewer-Aktie wagen und sich für eine Seitwärtsbewegung positionieren.

Als der Finanzinvestor Permira im vergangenen September 42 Prozent des schwäbischen Unternehmens TeamViewer (DE000A2YN900) an die Börse brachte, war das mit einer Gesamtbewertung von 2,2 Mrd. Euro der größte Tech-Börsengang seit Infineon im Jahr 2000. Auch wenn die Aktionäre der ersten Stunde zunächst enttäuscht wurden, konnte sich die Aktie ab Dezember deutlich positiv entwickeln: In der Spitze wurden 36 Euro erreicht, was einem Plus von 38 Prozent gegenüber dem Emissionskurs von 26,25 Euro entspricht – aktuell handelt die Aktie auf 30 Euro. Kostendruck und Coronavirus könnten die Nachfrage nach Fernsupport- und Online-Zusammenarbeitssoftware wie TeamViewer anheizen.

Neutral: Kurs Mitte Juni über 30 Euro, Sicherheitspuffer 10 Prozent