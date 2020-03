Treasury Metals Inc. (TSX: TML, FRA: TRC) treibt die Exploration am östlichen Rand seines Goliath Goldprojekts im Nordwesten von Ontario erfolgreich voran. Im Rahmen von so genannten Infill-Bohrungen durchschnitt dabei Bohrung TL20-524 Goldgehalte von 3,4 g/t auf 20,8 m, einschließlich 9,1 g/t Gold auf einer Länge von 4 Metern.

Das Goliath Goldprojekt weist 1,229 Mio. Unzen Goldäquivalent in der Kategorie Measured & Indicated sowie weitere 226.000 Unzen Goldäquivalent in der Kategorie Inferred auf. Im August vergangenen Jahres hat Treasury Metals die Genehmigung Umweltgenehmigung für den Betrieb einer Aufbereitungsanlage erhalten. Treasury ist damit das einzige Unternehmen in dieser Region mit bestehender Genehmigung.

CEO Greg Ferron hob anlässlich der jüngsten Ergebnisse die Kontinuität der Mineralisierung hervor: „Diese neuen Ergebnisse der Hauptzone zeigen die Beständigkeit der Mineralisierung in den hochgradigen Ausläufern der Lagerstätte“, so Ferron. Man könne die Entwicklung einer zusätzlichen Vererzungszone „C-Zone Ost“ beobachten, die sich über 200 Meter entlang des Streichs und 150 Meter neigungsabwärts erstreckt, wo die Bohrungen nun in beiden Zonen (Haupt- und C-Zone) entlang des Streichs beständig auf die Mineralisierung treffen.

Abbildung 1: Haupt- und Erweiterungsgebiete des Goldprojekts Goliath und der Zone C

Hier geht es zum aktuellen GOLDINVEST.de-Interview mit Treasury Metals-CEO Greg Ferron:

