Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Grün, digital und fit für den Weltmarkt: Auf diesen Weg will die EU-Kommission die europäische Industrie bringen, so der VDMA in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Zu viel staatliche Lenkung wäre dabei der falsche Weg. [ mehr