Hapag-Lloyd kündigt höhere Dividenden-Quote an

Aktionäre von Hapag-Lloyd sollen höhere Dividendenzahlungen erhalten. Hierzu hat der Schiffahrts-Konzern eine Anhebung seiner Dividendenquote beschlossen. Es solle nun grundsätzlich eine Dividende von mindestens 30 Prozent des Konzernjahresüberschusses nach IFRS ausgeschüttet werden, kündigen die Hamburger am Dienstag an. Bisher wurden 20 Prozent bis 30 Prozent des Gewinns per Dividende an die Aktionäre ausgezahlt.„Die ...