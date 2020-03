(JK-Trading.com) – Der DAX konnte sich nach seinem „Schwarzen Montag“ am Dienstag zunächst stabil präsentieren, scheiterte aber an der Rückeroberung der 11.000er Marke.

Die Gründe für die zunächst stabile Vorstellung finden sich wohl zum einen in einer technischen Reaktion nach rund 10%igen Abschlägen zum Wochenstart nach dem „Ölmarkt-Schock“.

Zum anderen aber auch in Hoffnungen auf ein umfangreiches und die US-Konjunktur unterstützendes Konjunkturprogramm, welches auch eine Senkung der Lohnsteuer beinhalten könnte, so zumindest seitens US-Präsident Trump Montagabend angekündigt.

Als sich dann allerdings abzeichnete, dass sich solche Konjunkturprogramme derzeit allerhöchstens in Gesprächen wiederfinden, gab der DAX Teile seiner Aufschläge wieder her und die 11.000er Marke rückte erneut in unerreichbare Ferne.

Infolgedessen bleibt der Modus im DAX, wenn auch stark auf der Unterseite überdehnt, klar bearish und mittlerweile ist sogar ein zeitnaher Fall unter das 10.000er Level eine ernstzunehmende Option.

Ein Gap Close um 11.430 Punkte ist weiter erst mit einer dynamischen Rückeroberung der 11.000er Marke ein Thema, unterhalb ist jederzeit ein Test des Bereichs um 10.200 Punkte einzukalkulieren.

Analyse geschrieben von Jens Klatt, Gründer von Jens Klatt Trading