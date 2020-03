NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den panikartigen Verkäufen zu Wochenbeginn haben sich die Aktienkurse an der Wall Street am Dienstag stabilisiert. Neben Schnäppchenkäufen könnten Anleger auch darauf setzen, dass Maßnahmen der US-Regierung zur Milderung der wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus greifen. Allerdings konnten die Kurse ihre deutlich höheren Aufschläge aus dem frühen Handel im weiteren Verlauf nicht halten.

Der Dow Jones Industrial kletterte zuletzt noch um 0,36 Prozent auf 23 935,91 Zähler. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,59 Prozent auf 2762,63 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um einen Prozent auf 8028,16 Zähler nach oben.