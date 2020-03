Die kurze Einschätzung der LageMit seinem Anstieg zum Tageshoch hat der DAX ein erstes Ausrufezeichen gesetzt ohne sich vorzeitig auf einen Masterplan für den weiteren Verlauf festzulegen. Dabei wäre der impulsive Rutsch der letzten Tage ausreichend tief für einen erneuten Angriff auf das Allzeithoch gewesen. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX steckt mitten in der blauen 2 aus dem Tageschart mit einem Ziel zwischen der unteren lila Eindämmungslinie und der Marke 8350. Die noch laufende überschiessende orangene B/X der blauen 2 steht ihrerseits in ihrem bis 14696 reichenden Zielbereich. Die orangene B/X befindet sich entweder noch am Ende der überschiessenden grünen B/X (bisher 10287; lila A=10115 in der Weihnachtindikation 2018, lila B=13827, lila C bisher 10287) oder bereits am Anfang der grünen C/Y. Dabei hätte die grüne B/X mit dem Bruch der braunen 0-b-Linie alle Zielvorgaben erfüllt.

Aber:

Disclaimer:

Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die lila C der grünen B/X lässt sich impulsiv mit gedehnter roter I=11669 (gedehnte blaue i=12367, kurze blaue ii=12853, kurze blaue iii=11722, blaue iv=12036 in der L&S-Wochenendindikation, blaue v=12669), kurzer roter II/B=12279 (blaue w=12215 unterhalb 38er RT bei 12474 – graue Fibos, blaue x=11625, blaue y=12279), kurzer rote III=10287; blaue i=12156, blaue ii=12207, blaue iii=11750, blaue iv=11862, blaue v=10378), roter IV (bisher 11039; MOB 11620) sowie laufender roter V (bisher 10423; 61er Maximalziel 9705 – hellgrüne Fibos) interpretieren. Es würde in dieser Zählweise noch ein weiteres Tief unterhalb 10287 fehlen (blauer Pfad).Das Gap über das Wochenende erzeugt einen relativ grossen "blinden Fleck", in dem sich einige Wellenbewegungen verstecken können. Werden in einer Zählung nur die sichtbaren Wellenbewegung berücksichtigt, so führt dies zu den skizzierten Bewegungen des blauen Pfads.Der "blinde Fleck" lässt auch die Annahme einer im Gap versteckten orangenen iii und orangenen iv zu, so dass der zwischenzeitliche Anstieg auf 11000 auch bereits die rote Alt: IV sein könnte (23er Ziel 10869 wurde erreicht - blaue Fibos). In diesem Fall könnte die rote Alt: V=10287 bereits der Abschluss der lila C sein. Passend dazu lässt sich der Folgeanstieg bereits als blaue i/a=10965 sowie blaue ii/b (bisher 10423) werten. Dieses Szenario ist aber erst oberhalb 11620 bestätigt (grauer Pfad).Nach dem Ende der lila C/grünen B/X steht ein erneutes Allzeithoch durch die grüne C/Y an.Fazit:Der DJI hat mit dem Allzeithoch bei 29583 seine Pflicht aus Sicht des Big Pictures erfüllt und wäre bereit für den avisierten Rücklauf unterhalb 21457. Der DAX hat seinem Allzeithoch bei 13827 ebenfalls sein Soll übererfüllt, wobei die unvollständigen Muster nach dem impulsiven Rücksetzer auf bisher 10287 noch einmal einen abschliessenden Angriff auf ein erneutes Allzeithoch erwarten lassen. Das offene Allzeithoch im DAX dürfte auch im DJI Spuren hinterlassen und den aktuellen Rücklauf vermutlich oberhalb 21467 stoppen, so dass es auch hier noch einmal einen Anstieg über 29583 geben könnte.