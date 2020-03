Da die Unsicherheit über die Entwicklung des Corona-Virus weiter anhält, ist auch an den Börsen bislang kein Ende der Abwärtsbewegung in Sicht. Dabei steigen die Umsätze weiterhin an. Dies zeigt, dass in der Breite Angebot auf den Markt kommt und auf wenig bis keine Nachfrage stößt. Entsprechend muss von einem anhaltenden Ausverkaufsdruck gesprochen werden. Erholungsbewegungen, wie am gestrigen Handelstag, werden im Keim erstickt und halten nicht einmal bis zum Handelsschluss durch. Inzwischen ist das Tief von Ende 2018 im DAX erreicht worden. Diese Marke stellt keine klassische Unterstützung dar. Bestenfalls dient sie als psychologische Unterstützung die kaum nachhaltig sein dürfte. In „normalen“ Zeiten ist ein solch steiler Abwärtstrend, wie er derzeit zu beobachten ist, nicht lange durchzuhalten. Eine Gegenbewegung wäre kurzfristig zu erwarten. In der aktuellen Situation kann aber nicht gesagt werden, wann der Ausverkauf gestoppt wird und die Anleger wieder Mut fassen. Somit bleibt weiterhin nur abzuwarten, wann die Marktteilnehmer die Unsicherheit für beendet erklären.