Währen Aktienmärkte zuletzt deutlich Federn lassen mussten, haben sich Investoren in sichere Häfen wie beispielsweise dem Euro geflüchtet. Beim Währungspaar EUR/GBP hat sich nach einem klaren Doppeltief aus 2019/2020 um 0,8277 GBP wieder eine Aufwärtsbewegung eingestellt und wie erwartet in den Widerstandsbereich von 0,8628 GBP aufwärts geführt. An dieser Stelle wurde mit einem kleineren Dämpfer gerechnet, dieser blieb weitestgehend aus, sodass das Paar weiter gen Norden zulegen konnte. Damit rücken nun weitere Ziele für den Euro gegenüber dem britischen Pfund in den Fokus, bestehende Long-Positionen sollten jetzt aber deutlich enger abgesichert werden.

Ungebrochene Kaufwelle

Nach dem Kurssprung über das Widerstandsniveau von 0,8628 GBP ergeben sich weitere Long-Chancen. Diese könnten nach aktueller Einschätzung zunächst an 0,8834 GBP, darüber sogar in den Bereich der Oktoberzwischenhochs von 0,8920 GBP aufwärts reichen und erlauben es ein gewinnbringendes Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE7Y13 einzugehen. Trotzdem können rückläufige Notierungen zurück auf das Unterstützungsniveau um 0,8628 GBP zwischendurch nicht ausgeschlossen werden. Lediglich tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, weil in diesem Fall nämlich ein Test der Unterstützung um glatt 0,8500 GBP auf der Agenda stünde. Sämtliche Notierungen darunter würden allerdings den Doppelboden vom Jahreswechsel einem ausgiebigen Test unterziehen.