Smith Micro Software (SMSI) mit kurzfristigem Long Setup

Zum positiven Kursverlauf von Smith Micro Software Inc haben auch die am 5. März gemeldeten Umsatzzahlen (+67 Prozent gegenüber dem Vorjahr) beigetragen.

Smith Micro Software hat sich in der Corona Krise gut gehalten und sieht weiterin stark aus. Umsatz +67 Prozent ggü. Vorjahr!

Symbol: SMSI ISIN: US8321542073

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate Rückblick: Die Aktie steht rund 1,5 Prozent schlechter als vor 6 Monaten und damit in der Corona-Krise besser da als viele wesentlich bekanntere Wertpapiere. In einem relativ volatilen Kursverlauf erreichte sie das Allzeithoch am 13. Februar. Der anschließende Corona-bedingte Rückgang ging nur knapp unter den 50er-EMA. Beim Durchbrechen der Widerstandslinie könnte es weiter nach oben gehen.