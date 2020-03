Chance auf einen bullischen „Hammer“ womöglich verspielt

Alleine darauf zu bauen wäre indes riskant, denn in einem hektischen, von Emotionen dominierten Marktgeschehen lassen sich die Reaktionen der Akteure nicht eingrenzen. Aber mit dem am Montag markierten Tief bei 131,30 Euro hat die Aktie einen charttechnisch immens wichtigen Punkt angelaufen und am Dienstag eine große Chance verspielt, sich von dort zu lösen. In unserem Chart auf Wochenbasis sehen Sie, dass die Aktie fast auf den Cent genau am Oktober-Tief des Jahres 2018 (131,44 Euro) aufgesetzt hat. Was in dieser Wochen-Darstellung, die wir aufgrund der nötigen Perspektive auf die vergangenen Jahre gewählt haben, nicht zu sehen ist: Die Aktie zog am Dienstag nach diesem Touchdown auf der Unterstützung in der Spitze um zehn Euro an … und gab den Gewinn zum Handelsende komplett wieder ab, schloss sogar 0,12 Prozent im Minus. Ein äußerst bärisches Signal.

Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese wichtige Unterstützung fällt, spürbar gestiegen. Käme es so, würde sich zwar bei 124,75 Euro noch eine kleine Supportlinie aus dem Spätsommer 2017 finden. Aber bei einem so mächtigen Short-Signal, wie es der Bruch dieser Unterstützung bei 131,44 Euro wäre, würde es nicht allzu sehr überraschen, wenn auch diese potenzielle Haltelinie mit Zielrichtung auf das 2016er-Tief bei 103,65 Euro überrannt würde. Der Vorteil eines solchen Short-Trades ist, dass sich der Stoppkurs klar definieren ließe. Denn würde es gelingen, das gestrige Tageshoch von 141,50 Euro doch noch zu überbieten, wäre das bärische Signal, das sich aus diesem Abverkauf der gestrigen Gewinne ergeben hat, egalisiert und der Ausstieg sinnvoll. Zu beachten ist aber in jedem Fall: In einem so volatilen Marktumfeld ist jeder Trade, auch dieser, als hochspekulativ einzuordnen!