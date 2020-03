DAX im Bärenmarkt – Corona-Panik und Ölpreiscrash haben es in sich!

Was für ein Start in die neue Handelswoche – der DAX kommt ordentlich unter die Räder und scheint auch durch den Handel in Übersee nicht gestützt zu werden. In dem Augenblick, in dem ich diese Zeilen schreibe, liegt der deutsche Leitindex etwa 8,5 % im Minus bei circa 10.560 Punkten (09.03.2020, später Nachmittag). Vom Schlusskurs in Höhe von 13.579 Punkten am 21.02.2020 liegen wir mittlerweile deutlich entfernt. Das Minus ist sogar 22,23 % dick und bedeutet offiziell: Willkommen im Bärenmarkt!

Spätestens nach diesem Abwärtsstrudel perlen mit Sicherheit die ersten Schweißtropfen von so manch einer Investorenstirn. Zumindest muss es an breiter Front so sein, sonst würden nicht Aktien massiv abverkauft werden. Ich habe bereits den einen oder anderen Titel auf meiner Watchlist gesehen, der bereits zu unchristlichen Preisen getradet wird. Wenn man zum ersten Mal einen Crash miterlebt – für mich ist es auch der größte marktübergreifende Kursrückgang, den ich bisher miterlebe –, kann man kaum glauben, wie groß der kurstechnische Herdentrieb ist. Es wird gefühlt alles verkauft, was man zu verkaufen hat.