Die jüngst vorgelegten Absatzzahlen in China offenbarten in den letzten Wochen einen Rückgang von 85 Prozent, besonders deutsche Automobilhersteller leiden unter der Flaute in Fernost. Dieser Trend könnte sich auch in den USA fortsetzen, ganz zu schweigen vom europäischen Heimatmarkt. Zur Wochenmitte präsentierten sich ausnahmslos alle deutschen Autohersteller vorbörslich mit großen Kursabschlägen, bei Daimler könnte es bei einem Bruch der Unterstützungszone von rund 29,00 Euro aus 2010/2011 noch einmal um weitere 20 Prozent abwärts gehen. Bärisch eingestellte Marktteilnehmer kommen hier voll auf ihre Kosten, sollten allerdings stets an eine konsequente Stopp-Anpassung denken.