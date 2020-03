Die deutliche Leitzinssenkung der Bank of England heute Morgen selbst ist zunächst mal ein weiterer eher symbolischer Schritt, der nicht wirklich hilft, Menschen aus der Quarantäne zu holen und das öffentliche Leben wieder in Normalität zu versetzen. Das zugleich angekündigte Finanzierungspaket für Banken, die damit ihrerseits Unternehmen mit Krediten versorgen können, die wegen des Virus in Schieflage geraten, trifft da schon eher den Nerv der Börse und sorgt zumindest mal für einen positiven Start des Deutschen Aktienindex in einen nächsten wohl schwierigen Handelstag.

Es bleibt dabei: Solange nicht klar ist, wann wo die Ausbreitung des Virus ihren Höhepunkt findet, kann man die wirtschaftlichen Folgen nur erahnen und ist auch an der Börse damit weiter im Blindflug unterwegs. Zwar sieht es in China so aus, als hätte die Epidemie schon Ende Februar diesen Höhepunkt erreicht. Aber man kann daraus nicht unbedingt auf einen ähnlichen Verlauf außerhalb Chinas und damit auch in Ländern wie Italien und Deutschland schließen.