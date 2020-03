FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Vortagsverlusten hat der Eurokurs am Mittwoch wieder etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Vormittag mit 1,1323 US-Dollar gehandelt. Sie konnte damit die Gewinne aus dem frühen Handel nicht ganz halten. In der vergangenen Nacht war der Euro noch zeitweise unter 1,13 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1390 (Montag: 1,1456) Dollar festgesetzt.

Der Euro kam zum Dollar etwas zurück, nachdem der deutsche Aktenmarkt trotz Kursverlusten an den asiatischen Börsen fester eröffnet hat. Das zeugte von einer leichten Entspannung. Der Euro war zuletzt verstärkt als sicherer Anlagehafen gefragt und reagierte entsprechend auf das Ausmaß der Verunsicherung an den Finanzmärkten.