Der erste Erholungsversuch der Commerzbank Aktie versandete charttechnisch gestern am Tagestief vom Freitag. Nachdem der Aktienkurs des MDAX-notierten Bank-Konzerns am Montag bis auf 3,6365 Euro und damit ein neues Allzeittief gefallen war, ging es gestern bis auf 4,17 Euro nach oben. Dort zeigte sich allerdings das, was wir gestern im 4investors-Chartcheck zur Commerzbank Aktie bereits vermutet haben: Neben dem Montagshoch bei 3,9855 ...