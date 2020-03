Im „Corona-Crash” an den Börsen gehören die Bankaktien, darunter auch die Deutsche Bank Aktie, zur Gruppe der größten Verlierer unter den Standardwerten. Schon am 14. Februar kippte der Aktienkurs des DAX-Konzerns bei 10,37 Euro nach unten ab. Das Crash-Tief wurde erst am Montag dieser Woche bei 5,61 Euro notiert. Aus der gestrigen Atempause mit Kursen für die Deutsche Bank Aktie zwischen 5,805 Euro und 6,471 Euro bei einem ...