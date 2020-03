Grundsätzlich betrachtet ist damit endogene Stärke in der Weltwirtschaft in einer Gesamtbetrachtung erkennbar. Ex-China gilt das auch noch für den Berichtsmonat Februar in größten Teilen.

In China (19% am Welt-BIP Basis KKP) stellt sich das Bild anders dar. Hier ist ab Ende Januar eine ausgeprägte Schwäche durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Problematik festzustellen. Ab Anfang März werden die Produktionsprozesse wieder hochgefahren. Per Ende April ist es geplant, die volle Kapazität zu erreichen. Die Sorge über einen massiven Einbruch der Lieferketten aus China heraus ist damit voraussichtlich zu größten Teilen gebannt. Entscheidend in der Betrachtung ist, dass es sich in der Krise um einen exogenen, nicht einen endogenen Problemherd handelt. Damit verbindet sich ein hohes Potential an Aufholeffekten. Anders ausgedrückt ist die temporäre Schwäche nicht extrapolierbar, ganz im Gegenteil.

Die Infektionen im Rest der Welt nahmen per März deutlich zu. Italien ist am stärksten betroffen. Dort sind als Folge nachhaltige Produktionsausfälle gegeben. Das gilt bisher aber nicht für den Rest der Welt. Betroffen von den politisch verfügten Einschränkungen, die bezüglich der Epidemie zwingend sind, sind maßgeblich die Sektoren der Veranstaltungs-, der Tourismus- und der Mobilitätsbranchen.

Die verfügten und die zu erwartenden politischen Unterstützungsmaßnahmen sind massiv (exogene positive Einflüsse). Sie zielen darauf ab, strukturelle Schäden in der Wirtschaft zu unterbinden, indem Überbrückungshilfen gewährleistet werden. An Illiquidität sollen diese Unternehmen nicht wegen eines temporären Problems scheitern.

Jedoch werden diese Maßnahmen, insbesondere die geplanten Konjunkturhilfen (Z.B Steuersenkungen USA) weit über den Zeitpunkt der „Corona-Problematik“ ihre Wirkung entfalten.